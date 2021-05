Gouverneur Californië breidt noodtoestand wegens droogte uit

Bosbranden en ‘ergste droogte in 30 jaar’ teisteren Mexico

28 april Watervoorraden in Mexico nemen snel af nu het land wordt geteisterd door droogte en bosbranden, die al tienduizenden hectare grond in de as hebben gelegd. Geen van de 210 waterreservoirs is vol en 19 daarvan bergen op dit moment minder dan de helft van wat ze normaal bevatten, hebben waterschappen dinsdag medegedeeld.