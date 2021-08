Gigantische olievlek in Zwarte Zee na ongeval met tankschip

Bij het inpompen van aardolie in een Grieks tankschip, op zes kilometer van de Russische kust, is het zaterdag tot averij gekomen. Het Kaspische pijpleidingconsortium, dat eigenaar is van de terminal, verklaarde aanvankelijk dat er twaalf kubieke meter olie in zee terecht was gekomen, waardoor een gebied van 200 vierkante meter vervuild was. Volgens de exploitant was het lek echter snel onder controle en vormde het geen bedreiging voor mens of dier.