G7-landen stoppen met financiering kolencentrales

"We benadrukken dat internationale investeringen in kolen nu moeten stoppen", valt in verklaring te lezen. De landen beloven concrete stappen te nemen om vanaf eind dit jaar geen overheidsgeld meer te steken in de internationale opwekking van stroom met kolen als daarbij geen maatregelen worden genomen om de uitstoot van CO 2 op te vangen.



Ook is er een engagement rond de 'decarbonisatie' van de energiebevoorrading, en dat zo veel mogelijk in de loop van de jaren 2030. Kolen, olie en gas moeten dus in de mate van het mogelijke op de schop. Voorts breken ze een lans voor klimaatneutraliteit, ten laatste in 2050.