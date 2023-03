Experten waarschuwen in nieuw rapport voor “klimaat-tijdbom”: “Nú handelen voor leefbare toekomst”

Japan wil komende maanden beginnen met lozen in zee van meer dan miljoen ton radioac­tief water van kerncentra­le Fukushima

Japan wil “deze lente of zomer” meer dan een miljoen ton water van de kerncentrale in Fukushima in de Stille Oceaan lozen. Het water is wel behandeld om de grootste radioactiviteit eruit te halen, maar zal nog altijd het radioactieve tritium bevatten. De aangekondigde lozing is dan ook controversieel. Buurlanden China en Zuid-Korea uitten in het verleden al hun bezwaren en ook de lokale vissers zijn er niet over te spreken.