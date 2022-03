Europese Unie voert “paspoort” voor batterijen in

De nieuwe wetgeving is meer bepaald een voorloper op het gebied van circulaire economie en past ook in de strategische autonomie die de Europese Unie beoogt. De grondstoffen kobalt, lood, lithium of nikkel die vaak in batterijen worden gebruikt, zijn in Europa weinig of niet beschikbaar. Door die meer efficiënt te gebruiken en indien mogelijk ook te recycleren of terug te winnen, wil de EU minder afhankelijk worden van de import uit derde landen.