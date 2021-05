Europese supermarkten dreigen met boycot Braziliaanse landbouwproducten

In een open brief woensdag verwijzen ze naar een recent wetsvoorstel waarin de private bezetting van publieke gronden zou worden gelegaliseerd. “Dit vormt een nooit geziene bedreiging voor het Amazonewoud, klinkt het.



De brief is gericht aan de leden van het Braziliaanse parlement. “Het Amazonewoud is een essentieel onderdeel van het mondiale ecosysteem (...) essentieel voor de veiligheid van onze planeet en een vitaal element voor de welvarende toekomst van de Brazilianen en de hele samenleving”. De ondertekenaars vragen om het wetsvoorstel niet goed te keuren.