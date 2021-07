Europese Rekenkamer: “De burger, niet de vervuiler, draait meestal op voor saneringskosten”

De vernieti­gen­de ontslag­brief waarin werknemer 3M aan de alarmbel trok rond vervuiling PFOS: “Meer bezorgd om afzetmarkt dan om milieu”

12 juni Op de hoofdzetel van de Amerikaanse chemiereus 3M in Minnesota wisten ze veertig jaar geleden al dat hun fluorchemicaliën PFOS en PFOA giftig waren. Toch greep de bedrijfstop niet in, en bleven ze hun wondermiddel om tapijten en kledij te beschermen produceren tot het jaar 2000. In 1999 schreef Richard Purdy, milieuspecialist van 3M, een vernietigende ontslagbrief waarin hij de top van het bedrijf “onethisch” noemt en beweert dat zij zich “meer zorgen maken over afzetmarkten, aansprakelijkheid en imago dan over milieuveiligheid”.