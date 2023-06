Europees milieuagentschap lanceert nieuwe site over extreme weersomstandigheden

Volgens het EEA maakt klimaatverandering het weer in Europa almaar extremer. “De algemene vooruitzichten zijn pessimistisch, zoals we de voorbije winter en lente reeds gezien hebben. Dit maakt aanpassing aan klimaatverandering en een betere paraatheid cruciaal”, zo stelt het agentschap.

Op de webportaal “ Extreme summer weather in a changing climate: Is Europe prepared? ” gaat het EEA dieper in op de veranderende weersomstandigheden, en de toenemende impact ervan op de bevolking, de economie en de natuur in Europa.

De site bevat een overzicht van extreme weersomstandigheden in het verleden, kijkt op basis van wetenschappelijke projecties vooruit naar wat we in de toekomst mogen verwachten en gaat na in welke mate het continent is voorbereid, met voorbeelden van ‘best practices’.