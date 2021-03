Europa wil 25 procent van landbouwgrond voor bioboeren

Biologische landbouw is aan een opmars bezig. Het areaal is het voorbije decennium al met 66 procent toegenomen tot 8,5 procent van de totale landbouwoppervlakte. Wel staat de sector niet overal even sterk. In Oostenrijk hebben de bioboeren al een kwart van alle gronden ingepalmd, in Ierland amper 1,6 procent. In België is de sector goed voor 6,9 procent.