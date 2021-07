Europa stelt uitgebreid klimaatpakket voor: benzine- en dieselauto's verdwijnen binnen vijftien jaar uit de Europese showrooms

Von der Leyen, vicevoorzitter Frans Timmermans en de bevoegde eurocommissarissen presenteerden vandaag een dozijn wetgevende voorstellen die de Europese klimaatwet moeten realiseren. De doelstelling: tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55 procent verminderen ten opzichte van het referentiejaar 1990, en vanaf 2050 netto geen broeikasgassen meer uitstoten. De uitvoering van die strategie zal grote gevolgen hebben voor de economie en het dagelijkse leven van mensen én zal voor existentiële politieke discussies zorgen, maar volgens de Commissie is er geen alternatief.

“De vuurzeeën en orkanen van de voorbije jaren zijn slechts een voorsmaakje van wat de toekomst zou kunnen brengen. Als we nu optreden, kunnen we de zaken nog anders aanpakken en kiezen voor een gezondere en welvarende planeet voor ons en de volgende generaties”, betoogde Von der Leyen.

“Make or break-decennium”

Ook Timmermans riep het beeld van de hittegolven in Canada en Alaska op. Hij sprak van een ‘make or break’-decennium. “De tijd is ontwricht, de mensheid leeft niet langer binnen de grenzen van de planeet. Haalt Europa de doelstellingen voor 2030 en 2050, dan heeft de mensheid nog een kans om te vechten.”

Volledig scherm © AP

De opmaak van deze batterij maatregelen heeft binnen de Commissie voor heel wat discussie gezorgd. Nu is het aan de lidstaten en het Europees Parlement om akkoorden te sluiten over deze voorstellen. Het gaat onder meer over een de facto verbod op de verkoop van voertuigen met een verbrandingsmotor vanaf 2035, de uitrol van een netwerk van elektrische laadpalen en de invoering van CO2-uitstootrechten voor transport en gebouwen.

Ook de uitbreiding van het bestaande systeem voor de handel in uitstootrechten naar de scheepvaart en een belasting op kerosine staan op het programma. Om de Europese industrie te beschermen tegen concurrentie uit werelddelen waar minder strenge klimaatregels gelden, wil de Commissie een soort CO2-grensheffing invoeren.

Sociaal klimaatfonds

Met deze ‘wegenkaart’ naar een klimaatneutraal Europa wil de Commissie niet enkel de strijd tegen klimaatverandering naar een hoger niveau tillen. Ze gelooft ook dat de transitie voor nieuwe groei en jobs zal zorgen. Om de vrees voor de sociale kostprijs van de maatregelen weg te nemen, stelt de Commissie voor om een sociaal klimaatfonds in het leven te roepen. In die kas zou meer dan 144 miljard euro beschikbaar moeten zijn.

Greenpeace: “Niet voldoende”

Volgens Greenpeace is het pakket niet voldoende. “Het is als een hoogspringer die een medaille opeist omdat hij onder de lat binnenkomt. Je kan de regels van het spel niet omzeilen, net zoals je de klimaatwetenschap niet kan negeren”, zegt Jorgo Riss van Greenpeace EU. “Dit hele pakket is gebaseerd op een doelstelling die te laag is. De vernietiging van de levensondersteunende systemen van onze planeet zal hierdoor niet stoppen.”

Riss wijst er nog op dat veel beleidsmaatregelen pas binnen tien jaar of nog later een effect zullen hebben, zoals de geleidelijke afschaffing van vervuilende auto’s. Andere maatregelen zullen dan weer een negatief effect hebben op het klimaat, zoals het verbranden van bomen labelen als hernieuwbare energie.

Autoconstructeurs: “Verbrandingsmotoren verbieden niet rationeel”

Het de facto verbod op voertuigen met verbrandingsmotoren vanaf 2035 “is geen rationele beslissing”. Zo reageert Acea, de Europese koepel van autoconstructeurs.

“Autoconstructeurs hebben zich geëngageerd om de uitstoot tot nul te brengen”, reageert de Europese autosector. “Alle leden van ACEA steunen de doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 en investeren miljarden in innovatie en duurzame technologieën. Eén bepaalde technologie verbieden is echter geen rationale stap voorwaarts in dit stadium - in het bijzonder wanneer Europa nog worstelt om de juiste omstandigheden te creëren voor voertuigen met alternatieve aandrijving.”

Volgens topman Oliver Zipse, de CEO van BMW, heeft de Commissie duidelijk gemaakt dat de transitie enkel kan slagen met verplichte doelstellingen om de oplaadinfrastructuur in alle lidstaten uit te bouwen. “Dit zal essentieel zijn om de miljoenen elektrische voertuigen op te laden die de Europese autoconstructeurs de komende jaren op de markt zullen brengen, alsook voor de ongeziene CO2-reductie in de transportsector.”

Luchtvaartsector verwerpt belasting op kerosine

Het voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van kerosine stelselmatig te belasten voor vluchten binnen de Europese Unie, vindt geen genade bij de internationale luchtvaartkoepel IATA. Een belasting is niet het juiste antwoord voor duurzame luchtvaart, klinkt het.

Voor de koepel van luchtvaartmaatschappijen werkt een kerosinetaks net “contraproductief” om de emissiedoelstellingen te behalen. Het beleid moet voor de sector eerder met incentives komen voor duurzame brandstof en de modernisering van de luchtverkeersleiding.

“De luchtvaart heeft zich geëngageerd voor de ‘decarbonisering’ van de sector. We hebben geen overtuigende of strafmaatregelen nodig zoals een belasting nodig voor deze verandering.” Een belasting komt voor de sector neer op geld dat niet besteed kan worden aan investeringen in emissiereductie, bijvoorbeeld door de vloot te vernieuwen of via nieuwe technologie.

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM stelt het in een reactie scherper: “De kerosinetaks zal mogelijk leiden tot een averechts effect van omvliegen en extra uitstoot.” KLM pleit voor het gebruik van duurzame brandstof en een eengemaakt luchtruim als maatregelen om de uitstoot naar beneden te halen en de luchtvaartsector verder te verduurzamen.

Airlines for Europe (A4E), dat verschillende grote Europese luchtvaartmaatschappijen verenigt, voegt eraan toe dat het nieuwe klimaatbeleid toekomstige investeringen voor het reduceren van de CO2-uitstoot moet ondersteunen. Daarbij is een gelijk speelveld van belang.

ACI Europe, de belangengroep van de luchthavens, benadrukt tot slot dat een nauwere samenwerking nodig is tussen beleidsmakers, regulatoren en de luchtvaartsector.