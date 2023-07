Eurocommissaris voor Milieu optimistisch over parlementsstem omstreden natuurherstelwet: “Er staat veel op het spel, de tijd dringt voor de natuur”

Brouns over natuurher­stel­wet: “Ze zijn stukje in onze richting opgescho­ven, maar niet genoeg”

Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns erkent dat de natuurherstelwet die gisteren groen licht heeft gekregen op de Europese milieuraad meer rekening houdt met een aantal bekommernissen van Vlaanderen, maar toch is de bezorgdheid van de CD&V-minister niet helemaal weg. “Men is een stukje in onze richting opgeschoven, maar niet voldoende”, zei Brouns in het VRT-radioprogramma ‘De Ochtend’. “Het is belangrijk dat wij volledige zelfbeschikking hebben over onze ruimte en dat we zelf kunnen bepalen waar we scholen en ziekenhuizen bouwen.”