EU-landen schuiven discussie ten gronde over klimaatinspanningen voor zich uit

De Europese leiders wachten de publicatie van de wetsvoorstellen van de Commissie over de klimaatinspanningen in de aanloop naar 2030 af alvorens ze een discussie ten gronde voeren. Dat bleek vandaag op de tweede dag van de Europese top.

De inzet is bekend: tegen 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie met minstens 55% gedaald zijn in vergelijking met 1990. Die tussentijdse doelstelling moet het mogelijk maken om in 2050 een netto-nuluitstoot bereiken, de zogenaamde klimaatneutraliteit. Maar moeilijker dan het vastleggen van die targets, is het vinden van een akkoord over de manieren om de ambities waar te maken.

Het is daarvoor wachten op een pakket van maar liefst 12 wetteksten dat de Commissie op 14 juli wil presenteren. Met de discussie die de leiders vandaag voerden, maakten ze nog eens duidelijk wat voor hen de prioriteiten moeten zijn. Ze vragen de Commissie om per lidstaat de ecologische, economische en sociale impact van het klimaatbeleid van het komende decennium na te gaan.

Solidariteit

"Voor België is het belangrijk dat voor de berekening van de inspanning niet alleen naar het criterium bbp per capita wordt gekeken, maar dat ook de kosteneffectiviteit van de verschillende maatregelen in rekening wordt gebracht", herhaalde premier Alexander De Croo nog eens het Belgische standpunt. "Die twee moeten op hetzelfde niveau staan. De Croo voorspelde dat de discussie over solidariteit tussen lidstaten stilaan zal verschuiven naar een discussie over de solidariteit binnen landen. "We mogen geen verstoringen creëren tussen de verschillende groepen in de bevolking.”

Algemene termen

Opvallend is dat de conclusies die de leiders over het klimaatbeleid aannamen slechts vier korte paragrafen tellen en in heel algemene termen blijven steken. "De discussie over de inspanning per lidstaat kun je maar doen eens de analyse door de Commissie is gebeurd", legde De Croo uit. “Een discussie in het luchtledige voeren was een beetje onzinnig." Wel werden de conclusies van de top van december 2020 bevestigd, toen de "billijkheid en kosteneffectiviteit" van de gevraagde inspanningen wel een vermelding kregen.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gaf aan tevreden te zijn dat elke lidstaat zijn prioriteiten nog eens naar voren kon schuiven, in de laatste rechte lijn naar de presentatie van het klimaatpakket. "Ik ben blij met deze constructieve discussie."

Over het emissiehandelssysteem (ETS) zei ze dat het zeer goed werkt, maar dat voor enkele sectoren die niet door het systeem gevat worden - met name transport en gebouwen - aan een bijkomende mini-ETS wordt gedacht. "In het begin op kleine schaal en met sociale compensaties. Op dat laatste ligt de nadruk, want dat moeten we goed krijgen."

