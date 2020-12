Enkel België en Slovakije op weg om Europese doelstelling voor luchtkwaliteit te halen

Politiek Klimaatmi­nis­ter Zakia Khattabi (Ecolo) wil snel koolstof­taks invoeren: “Groene fiscali­teit kan verschil­len­de vormen aannemen”

10 november Minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) wil “onmiddellijk” werk maken van een koolstoftaks. Dat schrijft ze in het ontwerp van haar beleidsnota waar De Morgen vandaag over bericht. Oppositiepartij N-VA vreest voor een platte extra belasting, maar ook binnen de meerderheid is niet iedereen mee. “De MR is niet gewonnen voor een Belgische koolstoftaks”, zei MR-Kamerlid Christophe Bombled vlakaf tijdens de bespreking van de beleidsverklaring in Commissie. Volgens Khattabi zal nieuwe groene fiscaliteit er komen binnen een “globale fiscale hervorming” en kan die “verschillende vormen aannemen”.