Engie verhoogt druk op regering: "Dit jaar nog beslissing nodig over kernuitstap"

Vandenbrou­c­ke schuift aanbod N-VA rond kernuit­stap opzij: "Wie is Bart De Wever in deze?”

22 november "Als in november 2021 zou blijken dat er een probleem is met de bevoorradingszekerheid, dan kunnen we tot 2 GW (de jongste centrales, red.) openhouden." Dat heeft premier Alexander De Croo (Open Vld) gezegd in De Zevende Dag. Hij wil niet meestappen in het politieke "opbod" in het dossier van de kernuitstap. Vicepremier Frank Vandenbroucke (sp.a) toonde zich niet onder de indruk van het aanbod van de 'wisselmeerderheid’ van Bart De Wever.