Eerste resultaten OVAM-onderzoek naar PFOS-vervuiling bekend: bodemsaneringsnormen overschreden in landbouw- en natuurgebied, niet in woongebied

De eerste resultaten van de PFAS-controlestalen in de omgeving van de 3M-site in Zwijndrecht, Beveren en Antwerpen zijn gekend. Ze geven geen overschrijding van de bodemsaneringsnorm in woongebied aan, maar wel verontreiniging in landbouw- en natuurgebied. Dat laat het kabinet van Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir (N-VA), weten.

Op basis van de stalen, die erkend bodemsaneringsdeskundige Arcadis Belgium in opdracht van de OVAM op 18 juni nam in Zwijndrecht, Beveren en Antwerpen, kan nog geen uitspraak gebeuren of en waar er al dan niet gesaneerd moet worden, klinkt het. Uit de stalen kan ook niet geconcludeerd worden dat er een onmiddellijke saneringsnoodzaak is. Er worden bovendien bijkomende staalnames gedaan door erkende bodemsaneringsdeskundigen.

In totaal werd een eerste reeks van 11 stalen genomen op diverse plaatsen op grondgebied Zwijndrecht, Beveren en Antwerpen. De stalen werden genomen in landbouw, natuur-, industrie- en recreatiegebied in het centrum van Zwijndrecht (gemeentehuis). Voor elk van deze gebieden gelden aparte bodemsaneringsnormen.

De gemeten waarden in industriegebied (29 µg/kg droge stof), recreatiegebied en in het centrum van Zwijndrecht (7,2 en 6 µg /kg droge stof) overschrijden de bodemsaneringsnorm niet, helemaal in lijn met de stalen die gisteren door de gemeente Zwijndrecht werden gepubliceerd.

Bij de overige stalen die gemeten werden in natuurreservaat of agrarisch gebied werden wel overschrijdingen van de bodemsaneringsnorm voor PFOS gemeten. In deze gebieden geldt een zeer strenge norm van 3,8 µg/kg droge stof. Ter vergelijking: de achtergrondwaarde bedraagt in Vlaanderen 1,5µg/kg droge stof. De gemeten waarden variëren er van 2,8 µg/kg droge stof tot een max. gemeten waarde van 18,5 en 22,9 µg/kg droge stof. Deze laatste twee stalen werden genomen vlak bij de bedrijfssite van 3M wat aangeeft dat de gemeten concentraties afhankelijk zijn van de nabijheid van de site. Het ligt ook in lijn met de eerdere bevindingen uit de bodemonderzoeken en het lopende bodemsaneringsproject van 3M.

Het resultaat voor de stof PFOA is eenduidiger. De bodemsaneringsnorm voor PFOA werd op geen van de 11 meetpunten overschreden.

“Deze eerste staalnames geven aan dat de verontreiniging erg kan verschillen”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “De ontwerp bodemsaneringsnormen worden bij deze eerste metingen niet overschreden in woongebied, maar wel in natuur- en agrarisch gebied. De metingen gaan in ieder geval verder om een omvattend beeld te krijgen van de eventuele leefmilieu- en gezondheidsrisico’s”.

De meetresultaten worden onder de coördinatie van PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken verder besproken met de OVAM, Agentschap Zorg en Gezondheid, het FAVV en andere betrokken actoren.