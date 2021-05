Eerste insect voor menselijke consumptie goedgekeurd in EU

Sri Lanka verbiedt invoer en teelt van palmolie

6 april De Sri Lankaanse president Gotabaya Rajapaksa heeft de invoer van palmolie met onmiddellijke ingang verboden. Tegelijkertijd kondigde hij aan palmolieplantages in eigen land geleidelijk aan te vervangen door rubber of andere milieuvriendelijkere gewassen. Op die manier zou jaarlijks tien procent van de palmolieplantages in het land moeten verdwijnen.