‘Een chemische cocktail’: de smerigste rivieren van Europa vind je in het Verenigd Koninkrijk

Alarmeren­de PFAS-vervuiling in Wester­schel­de: vissen overschrij­den tot 813 keer de norm, maar ook Antwerps kraantjes­wa­ter gevaarlijk dicht bij norm

In opdracht van milieuorganisatie Grondrecht onderzocht de Vrije Universiteit van Amsterdam vissen, zeegroente en oppervlaktewater uit de Westerschelde op meer dan veertig PFAS-stoffen. Het is de eerste keer dat zo’n grootschalig onderzoek gebeurt. ‘Het Laatste Nieuws’ kon de resultaten al inkijken en ze zijn op z’n minst onrustwekkend te noemen. Alles in de Westerschelde is gigantisch vervuild met PFAS. Maar ook het Antwerpse kraantjeswater haalt nauwelijks de norm. “Dit is een wake-upcall.”

6 december