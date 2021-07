Earth Overshoot Day: ecologische voetafdruk opnieuw met 6,6 procent gestegen, grondstoffen aarde uitgeput voor rest van het jaar

Na het bijzondere coronajaar 2020 consumeert de mensheid nu weer even snel de natuurlijke hulpbronnen van de aarde als ze voor het virus en de lockdowns deed. Earth Overshoot Day vindt dit jaar immers opnieuw plaats op 29 juli. Dat is vier weken vroeger dan vorig jaar en exact dezelfde dag als in 2019.

Elk jaar berekent de denktank Global Footprint Network de symbolische datum waarop de mensheid alle natuurlijke hulpbronnen heeft verbruikt die de aarde in een jaar kan produceren. Vanaf dan kappen we meer bossen dan er jaarlijks kunnen bijgroeien, stoten we meer broeikasgassen uit dan de natuur kan opnemen,... De rest van het jaar leeft de mensheid op krediet.

Als gevolg van de coronacrisis schoof Earth Overshoot Day in 2020 plots op naar 22 augustus, maar dit jaar zit de mensheid alweer op het ritme van 2019. Ten opzichte van vorig jaar is de wereldwijde ecologische voetafdruk met 6,6 procent gestegen. De CO2-uitstoot begon in de tweede helft van vorig jaar alweer te stijgen, en de impact van ontbossing en degradatie in de Amazone wordt steeds groter. De biocapaciteit van bossen nam daardoor met 0,5 procent af.

1,7 planeten als de aarde

"Vandaag hebben we 1,7 aardes nodig om onze manier van leven te onderhouden en onze Belgische voetafdruk blijft bij de hoogste van de wereld", reageert Julie Vandenberghe van WWF-België. "De klimaatverandering en de biodiversiteitscrisis zijn daar het gevolg van. We moeten dringend onze voetafdruk terugbrengen naar een niveau dat de planeet aankan. De kost om dat te doen is vele malen kleiner dan wanneer we de ecologische crisis helemaal laten ontsporen."

WWF dringt aan op Europese maatregelen om de ecologische voetafdruk van ons dieet en voedselsysteem te verkleinen. Europa is 's werelds tweede grootste importeur van producten uit ontboste gebieden en België behoort tot de 8 grootste EU-economieën die samen 80 procent bijdragen aan de geïmporteerde ontbossing in Europa. Vooral de consumptie van soja voor dierenvoeding, palmolie, koffie en cacao heeft volgens de natuurorganisatie grote impact.