Duitsland verbiedt plastic tassen in supermarkten vanaf 2022

Oxfam: “Rijke landen blijven ver onder doelstel­ling voor klimaat­hulp aan arme landen”

20 oktober De rijke industrielanden (EU, VS, Canada, Australië, Japan en Zwitserland) besteden in totaal ongeveer 20 miljard dollar per jaar aan de internationale klimaatfinanciering, ofwel financiële steun aan kwetsbare landen voor hun klimaatuitdagingen. De doelstelling voor 2020 is echter 100 miljard dollar. Ook België doet te weinig. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd Oxfam-rapport.