Drugs in rivier op festivalterrein Glastonbury schaden vissen

Wereldwijd komen mensen vandaag op straat voor het klimaat

24 september In bijna 80 landen vindt vandaag een nieuwe klimaatactie plaats onder het motto #uprootthesystem. Activisten over de hele wereld proberen op die manier druk uit te oefenen op politieke besluitvormers. In ons land vindt er geen grote actie plaats, maar op zondag 10 oktober is in Brussel wel een nieuwe mars gepland.