Docu over zeilreis Anuna De Wever naar klimaattop Chili vanaf vrijdag online

De reis van Anuna, haar Franstalige evenknie Adélaïde Charlier en Anuna’s oudere zus Josefien Hoerée begon in oktober 2019. Met hun ‘Sail to the COP’ wilden een veertigtal jongeren vanuit Europa de oceaan oversteken om dan het Amazonewoud te bezoeken en in december 2019 de COP25 in Santiago in Chili bij te wonen. Een opzet dat uiteindelijk mislukte, want door onlusten in Chili werd de klimaattop verplaatst naar de Spaanse hoofdstad Madrid. Anuna, Adélaïde en Josefien raakten niet tijdig terug in Europa, want vliegen was geen optie.