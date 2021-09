Democraten: “Oliebedrijven moeten met 500 miljard dollar VS-klimaatfonds spekken”

ANTWERPEN Antwerps bedrijf ontwerpt sneakers van oceaanaf­val: “Op twee jaar tijd vijftig ton plastic afval uit oceanen verwijde­ren”

15 augustus De nieuwe sneakers van het Amerikaanse modemerk O’Neill werden ontworpen in Antwerpen. Bijzonder is dat ze gemaakt werden van plastic afval dat werd verzameld op stranden in Portugal. “We verwachten in twee jaar tijd vijftig ton plastic afval uit de oceanen te verwijderen.”