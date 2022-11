Demir niet te spreken over compromisvoorstel op klimaattop: “Timmermans wil zijn eigen blazoen greenwashen”

“Ik betreur dat Timmermans zomaar meegaat in allerlei nieuwe financieringsmechanismen, louter om zijn eigen blazoen wat green te washen. De Europese landen - en zeker ons land - doen al enorm veel aan internationale klimaatfinanciering. Laten we die bovenal zinvol inzetten vooraleer we allerlei nieuwe financieringsmechanismes in het leven roepen”, klinkt het.