De ‘Great Pacific Garbage Patch’ creëert nieuwe drijvende ecosystemen

In een nieuwe studie werd ontdekt dat tientallen verschillende soorten ongewervelde kustorganismen hebben kunnen overleven en zich voortplanten op het plastic afval dat al jaren in de Stille Oceaan drijft. Volgens de wetenschappers betekenen deze bevindingen dat de plasticvervuiling in de oceaan het mogelijk maakt om nieuwe drijvende ecosystemen te creëren die normaal gezien niet kunnen overleven in de open oceaan.

“Het was verrassend om te zien hoe vaak de kustsoorten voorkwamen. Ze zaten op 70 procent van het afval dat we vonden,” vertelde Linsey Haram, wetenschappelijk medewerker van het National Institute of Food and Agriculture en hoofdauteur van de studie. “Een vrij groot percentage van de diversiteit die we vonden waren kustsoorten en niet de inheemse open oceaansoorten die we grotendeels verwachtten te vinden,” zei Haram. Toch vonden ze ook nog veel soorten uit de open oceaan terug, voegde Haram eraan toe. “Op twee derde van de brokstukken vonden we beide gemeenschappen samen strijdend om ruimte en voedselbronnen. Er is zeer waarschijnlijk sprake van interactie tussen de twee soorten, maar deze werden nog niet onderzocht.”