Coca-Cola gaat enkel nog gerecycleerd plastic gebruiken in België

Vanaf deze zomer zal er in de petflesjes van Coca-Cola in België en Luxemburg geen nieuw plastic meer zitten. Dat heeft het bedrijf aangekondigd op de productiesite in Wilrijk. Jaarlijks wordt daarmee 14.000 ton nieuw plastic vermeden.

Vier jaar geleden lanceerde Coca-Cola de ambitie om tegen 2030 in heel West-Europa voor alle plastic flessen 100 procent gerecycleerd plastic te gebruiken. In België en Luxemburg gebeurt dat dus negen jaar eerder. “We hebben hiervan dan ook één van de focuspunten van ons beleid gemaakt”, zegt country director An Vermeulen.

Eind vorig jaar evolueerde het bedrijf in ons land naar 50 procent gerecycleerd plastic (rpet), deze zomer wordt dat 100 procent.

Forse investering

Het bedrijf investeert dan ook stevig om die ambitie zo snel waar te maken. “Het kost ons dit jaar minstens 10 miljoen euro om volledig over te schakelen naar 100 procent rpet”, zegt Vermeulen. “Gerecycleerd materiaal heeft een hogere prijs in vergelijking met nieuw plastic.”

De overschakeling heeft ook een positieve impact op de CO2-uitstoot van het bedrijf: 100 procent gerecycleerd plastic heeft een CO2-voetafdruk die 70 procent lager is dan nieuw plastic, gemaakt van fossiele grondstoffen.

Volledig circulair tegen 2025

Coca-Cola wil zich in de toekomst inzetten om tegen 2025 de verpakkingen volledig circulair te maken. “Op dit moment wordt in België 92 procent van onze flesjes ingezameld. Dat is zeker niet slecht, maar het kan nog veel beter. Vooral onderweg blijkt het niet altijd eenvoudig om verpakkingen in te zamelen, waardoor er ook flesjes als zwerfafval in de natuur belanden.”

Quote Vlaanderen is een absolute voortrek­ker van de circulaire economie in Europa. Minister Zuhal Demir (N-VA)

Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) mocht donderdag symbolisch de knop indrukken die de productie van flesjes uit gerecycleerd plastic start.

“Vlaanderen is een absolute voortrekker van de circulaire economie in Europa. En elke dag zetten we stappen vooruit om die positie verder te versterken. Maar we kunnen enkel in ons opzet slagen dankzij ambassadeurs als Coca-Cola die vol overtuiging mee op de kar springen richting meer gerecycleerd materiaal en minder afval.”