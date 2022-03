CO2-uitstoot van energiesector op recordniveau in 2021

De uitstoot van CO2 steeg in 2021 met 6 procent tot 36,3 miljard ton, “het hoogste niveau ooit”, aldus het IEA. In 2020, toen de coronapandemie hard toesloeg, was de CO2-uitstoot van de sector nochtans in ongeziene mate gedaald (-5,2 procent). Maar het economische herstel in 2021 en een toegenomen gebruik van kolen maakten die daling meer dan ongedaan.