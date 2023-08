CO2-uitstoot in Amazonegebied fors omhoog onder Bolsonaro

De CO2-uitstoot in het Amazonegebied is in 2019 en 2020 enorm gestegen in vergelijking met het voorgaande decennium, meldt het Braziliaanse ruimteonderzoekscentrum INPE. De organisatie wijt die stijging aan de slechte handhaving van het milieubeschermingsbeleid ten tijde van het presidentschap van de uiterst rechtse Jair Bolsonaro (2019-2022).

De CO2-uitstoot van het gebied bedroeg 0,44 miljard ton in 2019 en 0,52 miljard ton in 2020, waar het jaarlijks gemiddelde 0,24 miljard ton bedroeg tussen 2010 en 2018, volgens de in tijdschrift Nature gepubliceerde INPE-studie. De stijging van de CO2-uitstoot wordt toegeschreven aan de toename van ontbossing. De ontbossing in het grootste regenwoud ter wereld bereikte in 2020 het hoogste punt in twaalf jaar, toen 11.088 vierkante kilometer bos verwoest werd.

Sinds zijn aantreden in januari heeft de Braziliaanse president Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva beloofd de ontbossing tegen 2030 te beëindigen en het beleid van zijn voorganger terug te draaien. Onder Bolsonaro was er een afname van de inspanningen op het gebied van milieubescherming. Zo blijkt uit de studie dat het aantal boetes voor illegale ontbossing in het Amazonegebied in 2020 met de helft afnam vergeleken met de niveaus in jaren tussen 2010 en 2018.

Het tij lijkt inmiddels te zijn gekeerd. De ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied daalde in juli tot het laagste maandelijkse niveau sinds 2017. Uit INPE-gegevens blijkt dat in die maand 500 vierkante kilometer regenwoud werd gekapt, een daling van 66 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Een Braziliaanse vlag in een afgebrand stuk van het Amazonewoud. Beeld van september vorig jaar.