China schiet staafjes in de lucht om regen uit te lokken: droogte is niet meer houdbaar

Verschillende regio’s aan de Yangtze hebben programma’s voor weersverandering opgestart, maar omdat de bewolking te dun is, zijn sommige operaties stand-by gebleven. Het Ministerie van Watervoorraden zei woensdag in een mededeling dat de droogte in het hele stroomgebied van de Yangtze “een nadelige invloed had op de drinkwatervoorziening van de plattelandsbevolking en het vee, en op de groei van de gewassen”. Woensdag kondigde de Hubei-provincie in Midden-China als laatste aan dat ze wolken zou bezaaien met zilverjodidestaafjes om regen te veroorzaken.