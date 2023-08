KIJK. Indrukwekkende beelden van rotslawine: treinverkeer tussen Frankrijk en Italië ligt dagenlang plat

Eurocommis­sa­ris voor Milieu optimis­tisch over parlements­stem omstreden natuurher­stel­wet: “Er staat veel op het spel, de tijd dringt voor de natuur”

Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius (Milieu) is “optimistisch” dat het Europees Parlement zich woensdag in Straatsburg achter een Europese natuurherstelwet zal scharen. Hij zei dat na afloop van een urenlang plenair debat over het omstreden voorstel, waar voor- en tegenstanders de naar verwachting zeer spannende stemming nog naar hun hand probeerden te zetten.