België investeert 6,68 miljoen euro in mondiaal waarschuwingssysteem voor extreem weer

2.720 gigaton van gletsjers gesmolten op 10 jaar tijd

Gletsjers smolten in de afgelopen jaren snel weg. Tussen 2010 en 2020 is maar liefst 2.720 gigaton gletsjerijs verdwenen, oftewel 2.720 miljard ton of 2.720.000.000.000.000 kilo. Dat staat gelijk aan 2 procent van al het ijs op alle gletsjers in de wereld. Hogere luchttemperaturen liggen aan de oorzaak van dat gigantische verlies, meldt het Europese ruimtevaartagentschap (ESA) woensdag. Vooral in 2011 en 2019 smolt veel ijs.