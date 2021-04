Bolsonaro belooft einde aan illegale ontbossing in Brazilië tegen 2030

Brazilië had zich er bij de ondertekening van de klimaatovereenkomst van Parijs in 2015 al toe verbonden de illegale ontbossing tegen 2030 een halt toe te roepen. Of het land die beloften wel zou kunnen nakomen, werd ernstig in twijfel getrokken toen Jair Bolsonaro, die voorstander is van mijnbouw en landbouwexploitatie van natuurreservaten en inheemse gebieden, in januari 2019 aan de macht kwam. Tijdens zijn ambtstermijn hebben de ontbossing en de bosbranden in het Amazonegebied een uiterst verontrustend niveau bereikt.