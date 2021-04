Blue Nature Alliance wil 18 miljoen vierkante kilometer oceaan beschermen: “Dat is een gebied groter dan Zuid-Amerika”

Blue Nature Alliance is een initiatief dat 5% van de oceaan wil beschermen en herstellen in vijf jaar. Dat lijkt weinig, maar het is goed voor 18 miljoen vierkante kilometer oceaan. Dat is bijna twee keer de oppervlakte van Europa, of een gebied dat net groter is dan Zuid-Amerika. De oceaan neemt namelijk 70% van onze aarde in.

Het initiatief is een samenwerking tussen verschillende organisaties; Conservation International, The Pew Charitable Trusts, the Global Environment Facility, Minderoo Foundation, and the Rob and Melani Walton Foundation. Ze streven ernaar om de bescherming van de oceaan te verbeteren en uit te breiden in samenwerking met de inheemse en lokale bevolking, wetenschappers en andere partners.

De gebieden die ze gaan beschermen liggen wereldwijd. Momenteel werken ze al met regeringen en andere partners in Fiji, Antarctica en Tristan da Cunha. Dat is al goed voor 4,8 miljoen vierkante kilometer. Ze zijn ook van plan om snel te beginnen werken in Cananda, Palau, de Seychellen en de West-Indische Oceaan. Dat zou nog voor 2 miljoen extra zorgen. Andere locaties zullen deze zomer aangekondigd worden.

Noodzaak

“Een gezonde oceaan is cruciaal voor ons bestaan,” zegt ‘Aulani Wilhelm, senior vicepresident van Oceans for Conservation International. “Oceanen geven voedsel en werkgelegenheid voor een groot deel van de wereldbevolking. Het zorgt ook voor de helft van de zuurstof die we inademen. Toch is onze oceaan veel minder beschermd in vergelijking tot land.”

Wetenschap toont aan dat het beschermen en herstellen van grote delen van de oceaan nodig is om het klimaat te reguleren, biodiversiteit te behouden en voldoende zuurstof te behouden.

Blue Nature Alliance steunt het plan om 30% van de oceaan te beschermen tegen 2030. Dat is een doel waar later dit jaar over gestemd gaat worden in een biodiversiteitsconferentie van de Verenigde Naties. Momenteel is minder dan 10% van de oceaan beschermd.