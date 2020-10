Biodiversiteit in Europa wordt steeds meer bedreigd

Weet wat je eet: met zalmkweke­rij in Oostende worden problemen in Noorse ‘fishfarms’ ontweken

19 september Een Noors bedrijf heeft plannen om in Oostende een zalmkwekerij te bouwen. Niet toevallig is Noorwegen hét zalmland bij uitstek — ook uw wekelijkse moot komt haast gegarandeerd vandaar — en zou een Oostends bassin alvast een tweedaags transport overslaan. Daarnaast riskeert men niet langer besmettingen met de zeeluis of massale ontsnappingen, zoals dat vandaag nog altijd in Noorwegen het geval is. Onze journalist ging op onderzoek.