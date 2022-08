Bijna 9,3 miljoen hectare bos vernield door bosbranden in 2021

De branden zijn volgens het WRI de oorzaak van meer dan een kwart van de totale bosoppervlakte die de afgelopen twintig jaar verloren is gegaan. Het overige deel is verdwenen door ontbossing of natuurlijke oorzaken, zoals overstromingen of noodweer. Jaarlijks stijgt het aantal hectare dat vernield wordt, met gemiddeld 4 procent. De klimaatopwarming speelt vermoedelijk een grote rol in de stijgingen, schrijft het WRI. Er is daardoor vijf keer meer kans op extreme hittegolven, die de bossen doen uitdrogen, dan 150 jaar geleden.