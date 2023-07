Big Jump vraagt meer aandacht voor proper en plasticvrij water

Big Jump is een internationaal evenement waarbij jaarlijks duizenden burgers over heel Europa een sprong in open water wagen voor een betere waterkwaliteit. In ons land wordt de actie gecoördineerd door de ngo GoodPlanet, in samenwerking met Aquafin, de Nationale Loterij en lokale organisatoren. Zo stond in Antwerpen, waar werd gesprongen in het Bonapartedok naast het MAS, Outdoor Swimming Belgium in voor de organisatie.