Bier en chips ingezet in strijd tegen klimaatopwarming

Bier en chips, dat blijkt niet alleen in het alledaagse leven een geslaagde combinatie. De Britse chipsfrabikant Walkers ontdekte dat de twee lekkernijen ook wetenschappelijk van nut kunnen zijn, meer bepaald in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Walkers is een onderdeel van de Amerikaanse multinational PepsiCo. Het merk verdrong in het Verenigd Koninkrijk Smith’s toen beide bedrijven onderdak vonden bij PepsiCo. Hetzelfde gebeurde in ons land met Smith’s en Lay’s. Walkers en Lay’s hebben vandaag hetzelfde logo.

De Britse chipsfabrikant Walkers past nu een nieuwe techniek toe om de CO2-uitstoot te verminderen bij de productie van de chipjes. Daarbij wordt koolstofdioxide die vrijkomt bij de gisting van bier in een brouwerij onderschept en gemengd met aardappelafval om er kunstmest van te maken. De meststoffen worden vervolgens aangewend voor een geslaagde aardappeloogst in het volgende jaar.

Bijkomend voordeel is dat er bij de aanmaak van dit soort kunstmest ook geen CO2 vrijkomt, terwijl het fabriceren van andere meststoffen net grote hoeveelheden CO2 uitstoot. De CO2-winst van deze techniek, ontwikkeld door een start-up met veertien werknemers, is dus dubbel. Enerzijds komt de koolstofdioxide van het brouwen niet in de atmosfeer terecht en anderzijds wordt ook de normaal aanwezige CO2-uitstoot van de kunstmestproductie vermeden.

Uitbreiding

De meststoffen werden dit jaar al uitgeprobeerd op aardappelbedden en volgend jaar wil Walkers de techniek toepassen in de fabriek in Leicester voor de aardappeloogst van 2022. Het bedrijf heeft nog niet beslist met welke bierproducent het in zee wil gaan. De meststoffen op basis van CO2 zijn overigens niet duurder dan de traditionele.

PepsiCo wil het project alvast verder uitbreiden naar bemesting van haver en maïs aan de hand van deze techniek. “Dit is nog maar het begin van onze ambities”, zegt David Wilkinson van PepsiCo aan de BBC. “We zijn ongelooflijk enthousiast om de meststof op grotere schaal te testen en het volledige potentieel ervan te ontdekken.”

Pepsico mag dan wel de belangrijke strijd aangaan tegen koolstofuitstoot, dat betekent nog niet dat de multinational voor iedereen een milieuvriendelijk imago heeft. Volgens een rapport van Break Free From Plastic Campaign, bijvoorbeeld, moet Pepsi alleen grote concurrent Coca-Cola laten voorgaan, wat plasticvervuiling betreft. Voor sommige milieuactivisten staat Pepsi, samen met andere bedrijven, dan ook symbool voor de wegwerpcultuur waarin we leven, omdat het plastic afval opstapelt in 43 landen.