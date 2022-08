Belgisch bedrijf doet industrie afkicken van kraantjeswater: “Zo besparen we 10 miljard liter per jaar”

Walvissen raken (waar­schijn­lijk) in de war door klimaatver­an­de­ring

Ongeveer een maand nadat er een Orka rondzwom in de Seine, is er opnieuw een walvis gespot. Dit keer gaat het om een dwergvinvis. Maar vergis je niet: het dier heeft een lengte van 10 meter. “We onderzoeken nog volop of klimaatverandering de oorzaak is van het vreemde gedrag van de dieren, maar het heeft er wel alles van weg”, zegt walvisexpert Els Vermeulen.

2 juli