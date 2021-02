België goed voor kwart nieuwe windparken in Europa

De hoeveelheid beschikbare capaciteit om windenergie op te wekken in Europa is afgelopen jaar met 2,9 gigawatt toegenomen. Dat heeft sectororganisatie WindEurope becijferd. De helft van die capaciteitsuitbreiding kwam op het conto van Nederland (1.493 megawatt), België volgt op de tweede plaats met 706 megawatt, goed voor 24 procent.

In ons land werden vorig jaar twee nieuwe windparken in gebruik genomen. Het gaat om het Seamade-windpark met 58 windmolens voor de kust van Oostende en windmolenpark Northwester 2, dat beschikt over 23 turbines.

In totaal werden vorig jaar negen nieuwe windparken, verspreid over vijf landen, op zee aangesloten op het net. Na Nederland en België volgen het VK (483 MW), Duitsland (219 MW) en Portugal (17 MW).

Europa beschikt nu over 116 offshore windparken verspreid over twaalf landen. In totaal hebben de Europese windparken op zee ruim 25 gigawatt aan capaciteit. Het Verenigd Koninkrijk is goed voor 42 procent van de capaciteit en bezet daarmee de eerste plaats. Duitsland is tweede met 31 procent en Nederland vervolledigt de top drie (10 procent). België eindigt vierde met 9 procent.

Er zitten bovendien nog heel wat nieuwe spelers aan te komen. “Offshore wind draait niet langer alleen rond de Noordzee. Het wordt steeds sneller een pan-Europese aangelegenheid en steeds meer landen engageren zich. Polen, Spanje, Griekenland, Ierland en de drie Baltische staten hebben allemaal plannen. En de snelle opkomst van drijvende offshore windparken zal helpen bij de opbouw in de Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee”, verklaart Giles Dickson, topman van WindEurope.

Ondanks de coronacrisis werd in 2020 in Europa voor 26,3 miljard euro in nieuwe windparken gestoken, een record. Daarmee wordt nog eens 7,1 gigawatt aan windenergie toegevoegd aan de windenergiecapaciteit de komende jaren.

