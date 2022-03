Belgen verdeeld over vraag of groene transitie meer economische groei en levenskwaliteit brengt

Verhuis naar ander land?

“De Belgen verwachten duidelijk dat de groene transitie kansen kan creëren voor de arbeidsmarkt, maar voor de economische groei is het een ander verhaal. Ze zijn ook verdeeld over de vraag of klimaatmaatregelen zullen leiden tot een hogere levenskwaliteit”, zegt EIB-vicevoorzitter Kris Peeters. “Daarnaast maken ze zich zorgen - in het bijzonder de jongere generaties - over de vraag of de klimaatverandering hen mogelijk zal dwingen om van woonplaats of van job te veranderen in de toekomst.”