Bekende langeafstandszwemmer wil Rode Zee overzwemmen voor koraalriffen

Lewis Pugh is als langeafstandszwemmer niet aan zijn proefstuk toe. Nu heeft de 52-jarige Brits-Zuid-Afrikaanse atleet zich een nieuw doel gesteld om aandacht te vragen voor de klimaatzaak: hij wil - vermoedelijk als eerste persoon ooit - de Rode Zee overzwemmen. Hij is inmiddels al ongeveer halverwege.

In november vindt in Sharm el-Sheikh in Egypte COP27 plaats, de grote internationale bijeenkomst rond klimaatwijziging. In de aanloop ernaar wil Lewis Pugh de kwetsbaarheid van koraalriffen en oceanen aankaarten. Aan de BBC zei hij dat hij wil dat de wereldleiders “hun hoofd in het water steken om te zien wat we riskeren te verliezen als we niet snel actie ondernemen”. Daarvoor is hij bereid de warme zeetemperaturen, erg zout water en urenlange blootstelling aan de zon te trotseren. Het plan is de Rode Zee over te zwemmen, een afstand van zo’n 160 km die hij in ongeveer twee weken wil afleggen. Hij probeert zo’n tien kilometer per dag te zwemmen.

Vorige maandag is hij eraan begonnen, in Saoedi-Arabië. Om aan de overkant weer aan land te komen in Hurghada in Egypte, moet hij langs een van ‘s werelds drukst bevaren zeevaartroutes richting Suezkanaal zwemmen. Hij kreeg over een afstand van 9 kilometer het gezelschap van Mariam Saleh Bin Laden, een Saoedische langeafstandszwemster. Als zijn missie om de Rode Zee over te zwemmen volbracht is, zal Pugh de klimaatconferentie COP27 ook zelf bijwonen.

Pugh beschrijft de koraalriffen waarlangs hij in het verleden al zwom als “magnifiek”. “Ik heb al bij koraalriffen gezwommen die zo ongelooflijk mooi en biodivers waren. Met vissen in alle mogelijke kleuren en beschrijvingen. Maar toen ik dan een paar jaar later terugkwam, bleef er nog weinig van over”, aldus de zwemmer aan BBC News.

De Verenigde Naties waarschuwen er al langer voor dat een stijging van de temperatuur op onze planeet met 1,5 graad Celsius zou betekenen dat 90 procent van de koraalriffen zal verdwijnen. Daarom roept ook Pugh beleidsvoerders op om actie te ondernemen om de CO2-uitstoot van hun land te verminderen en om 30 procent van de oceanen in de wereld te beschermen.

Het is al de zoveelste uitdaging voor de bijna 53-jarige Lewis Pugh. Hij zwemt al 35 jaar en is ook de eerste persoon die in elke oceaan al zwemmend een lange afstand heeft afgelegd.