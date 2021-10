Azië beleefde warmste jaar ooit gemeten in 2020

AziëVorig jaar was het warmste jaar ooit gemeten in Azië, met een gemiddelde temperatuur die 1,39 graden Celsius boven het gemiddelde van 1981-2010 lag. Zo werd eind juni 2020 in Verchojansk, in het noordoosten van Siberië, 38 graden Celsius gemeten, voorlopig de hoogste temperatuur ooit geregistreerd ten noorden van de poolcirkel. Dat melden de Verenigde Naties enkele dagen voor de klimaattop COP26.

In het jaarlijkse rapport over de staat van het klimaat in Azië meldt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) dat de hele regio de gevolgen van de klimaatverandering ervaart. “Extreem weer en klimaatverandering hebben in 2020 in Azië duizenden mensenlevens geëist, miljoenen mensen op de vlucht gejaagd en miljarden dollars gekost”, zegt de WMO in een verklaring. “De voedsel- en wateronzekerheid, de gezondheidsrisico’s en de aantasting van het milieu nemen bovendien toe”, klinkt het.

In het rapport maakt de WMO ook de balans op van de jaarlijkse verliezen als gevolg van klimaatrisico’s. Die worden geschat op 238 miljard dollar (ongeveer 205 miljard euro) in China, 87 miljard dollar (75 miljard euro) in India, 83 miljard dollar (71 miljard euro) in Japan en 24 miljard dollar (21 miljard euro) in Zuid-Korea. Vooral overstromingen, stormen en droogte hebben een grote impact gehad op de regio.

Quote Het smelten van de gletsjers in Azië zal gevolgen hebben voor de bestaans­mid­de­len en de levens van ongeveer 750 miljoen mensen. Wereld Meteorologische Organisatie (WMO)

Gletsjers smelten aan versneld tempo

In 2020 bereikte de gemiddelde temperatuur van het zeeoppervlak recordhoogten in de Indische Oceaan, de Stille Oceaan en de Noordelijke IJszee. De gletsjers in Azië trekken zich in versneld tempo terug en de WMO voorspelt dat hun massa tegen 2050 met 20 tot 40 procent zal zijn afgenomen. Dat zal volgens de organisatie “gevolgen hebben voor de bestaansmiddelen en de levens van ongeveer 750 miljoen mensen”.

