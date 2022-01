Australië investeert 630 miljoen in Great Barrier Reef

Vlaamse Kris Debref (55) gaat wildparken beheren in Zuid-Soe­dan: “Wie dieren wil beschermen, moet eerst de lokale bevolking helpen”

Een Vlaamse vrouw is aangesteld tot co-beheerder van twee wildparken in Zuid-Soedan. Kris Debref uit Heers treedt daarmee in de voetsporen van prins Emmanuel de Merode, de Belgische directeur van het Virungapark in Congo. Beiden doen aan natuurbehoud in uiterst moeilijke omstandigheden. “Toen ik de eerste keer in Afrika kwam, zag ik strooien hutjes en Toearegs op kamelen. Ik schrok, maar op de terugweg naar België kreeg ik al heimwee.”

