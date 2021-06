Arctische expeditie: “Kantelpunt onomkeerbare opwarming aarde wellicht al voorbij”

“Alleen de evaluatie van de komende jaren zal uitwijzen of we het Arctische pakijs, dat het hele jaar door aanwezig is, nog kunnen redden. En of we het belangrijke kantelpunt in het klimaatsysteem al hebben bereikt”, zei Markus Rex in Berlijn, acht maanden na de terugkeer van de internationale missie naar de Noordpool.

“De verdwijning van het zomerijs in het Noordpoolgebied is een van de eerste mijnen in het mijnenveld. Het is een van de kantelpunten die als eerste in werking treden wanneer de opwarming van de aarde te ver komt”, verklaarde hij op een persconferentie.

Als we het kantelpunt voorbij zijn, kan dat een cascade-effect veroorzaken, waarschuwde Rex. Het kan leiden tot de verdwijning van de Groenlandse ijskap of het ontdooien van steeds grotere delen van de Arctische permafrost. Ook oude gletsjers worden bedreigd.

Toen de ijsbreker Polarstern op 12 oktober terugkeerde naar zijn thuishaven Bremerhaven in het noordwesten van Duitsland, werd al alarm geslagen over het pakijs omdat het aan een snel tempo aan het smelten is.

Gedurende 389 dagen bestudeerden de internationale teams van de expeditie de atmosfeer, de oceaan, het pakijs en het ecosysteem, om gegevens te verzamelen over de gevolgen van de klimaatverandering voor de regio en de hele wereld.

