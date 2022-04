Archeologische parels van ‘bakermat van beschaving’ slijten stilletjes weg door klimaatverandering

Hoe rijm je duurzaam leven met vlees eten en vliegtuig­rei­zen? ‘Voetprin­ta­riërs’ kennen de oplossing. “Niks is verboden”

Een vegetariër die het vliegtuig neemt, wordt met de vinger gewezen. Wie elektrisch rijdt, maar avocado’s eet, heeft het niet begrepen. Als het over duurzaam leven gaat, schuift de lat alsmaar op. Is het dan nooit goed genoeg? Toch wel: auteur Kees Aarts pleit als ‘voetprintariër’ dat de milde middenweg even doeltreffend is. Je hoeft jezelf niks te verbieden, zegt hij, zelfs vlees niet, zolang je maar rekening houdt met één getalletje: je CO2-voetprint. “Een frikandel is misschien wel de meest duurzame snack die er is.”

