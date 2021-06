Amper helft van Belgen sorteert lege drankblikjes buitenshuis op juiste manier

Het mooie weer van de voorbije dagen lokte heel wat volk naar parken en pleinen, waar vaak een enorme afvalberg achterblijft. Tussen al dat afval liggen steeds heel wat drankblikjes, die nochtans eindeloos recycleerbaar zijn - als ze correct gesorteerd worden toch. Het Europese initiatief Every Can Counts (ECC) lanceert zaterdag - op World Environment Day – dan ook een campagne in vijftien Europese landen om mensen aan te moedigen om de openbare ruimte afvalvrij te houden en om hun drankblikjes ook daar juist te sorteren.

Belgen zijn dan wel bij de beste leerlingen van de klas als het gaat over thuis sorteren, buitenshuis loopt het vaker mis. Waar bijna 9 op de 10 Belgen (88 procent) thuis een drankblikje in de PMD-zak gooien, is dat buiten de deur minder dan de helft (49 procent). Dat blijkt uit onderzoek van ECC. Als voornaamste reden hiervoor geven respondenten aan dat er te weinig sorteerbakken zijn om blikjes apart te sorteren.

Die aparte inzameling van blikjes is nochtans belangrijk. Hoewel in België maar liefst 98 procent van de drankblikjes wordt gerecycleerd, is dat in naar schatting de helft van de gevallen nadat die blikjes eerst in een verbrandingsoven belanden. Omdat aluminium niet brandbaar is, kunnen de blikjes na verbranding alsnog worden gerecycleerd, maar dat kost uiteraard extra energie.

Energiebesparing van 95 procent

“Onze missie is om 100 procent van de aluminium blikjes te recycleren”, vertelt David Van Heuverswyn, directeur van Every Can Counts Europe. “Door deze recyclage kan 95 procent energie bespaard worden en is er een even grote besparing op de uitstoot van broeikasgassen mogelijk. Elk blikje dat we recycleren is daarom belangrijk om een echte circulaire economie te bereiken”, klinkt het.

Naar aanleiding van World Environment Day lanceert Every Can Counts dit weekend dan ook een gecoördineerde campagne die gelijktijdig plaatsvindt op 18 locaties in 15 landen. In Oostenrijk, Tsjechië, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Montenegro, Nederland, Polen, Roemenië, Servië, Slovenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk zullen teams deelnemen aan de European Recycling Tour 2021 om lege drankblikjes in te zamelen en het publiek te sensibiliseren over het belang van het juist sorteren van drankblikjes. Later dit jaar zullen er ook zo’n acties georganiseerd worden op verschillende Belgische locaties.

