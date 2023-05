Amerikaanse staten willen water besparen om Colorado-rivier te beschermen

85% minder plastic in de oceanen tegen 2050? Volgens deze Oekraïense onderzoek­ster is dat mogelijk

Nog nooit zat er wereldwijd zoveel plastic afval in onze rivieren en oceanen. Dat bleek recent nog uit een wetenschappelijke studie gepubliceerd in het Amerikaanse tijdschrift ‘PLOS One’. Maar er is goed nieuws. Want volgens de Oekraïense wetenschapster Maryna Strokal (Wageningen Universiteit) kunnen we het tij keren. “We kunnen heel wat watervervuiling voorkomen. Wereldwijd kan aan het einde van deze eeuw zelfs 95 procent ervan weggewerkt zijn.”