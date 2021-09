Alarmerend rapport: ijsoppervlakte zes keer zo groot als Duitsland gesmolten in noordpoolgebied

HET DEBAT. Is dit extreme weer teken dat we ons meer zorgen moeten maken om klimaatver­an­de­ring?

15 juli De extreme regenval zorgt voor heel wat ellende in ons land. En zelfs zonder de extreme regenval in het oosten van ons land is er in de meer ‘gespaarde’ delen met zo’n 220 liter (per m²) al evenveel neerslag gevallen als in een ganse zomer samen. En dan is er nog de extreme hitte met temperaturen van meer dan 50 graden Celsius in delen van de VS en Canada. Wat denk jij? Is dit extreme weer een teken dat we ons meer zorgen moeten maken om de klimaatverandering? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.