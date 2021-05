Al miljoen bomen geplant in Vlaanderen sinds aantreden regering

Bos en boswach­ters snakken naar rust: “Op sommige plekken liggen hopen toiletpa­pier”

30 april We hebben gewandeld dat het een lieve lust was. Alleen, om te onthaasten. Met het gezin, om de kinderen rustig te houden. Met vrienden, om bij te kletsen (en een fles te kraken). Het bos was één groot openluchtterras, en nu de echte terrassen volgende week weer opengaan, zal de rust in de natuur hopelijk weerkeren. Niet slecht, voor bos én boswachter.