Advocate verdedigt Belgische staat in klimaatzaak: “Wij zijn niet de domkop van de Europese klas”

"Bewustwording is reëel, zoals blijkt uit de Europese Green Deal en het regeerakkoord van 2020", pleitte Van Damme. "België is niet de domkop van de Europese klas. De rol van de rechter is niet om het beleid te maken in de plaats van de politiek.” De advocate verzekerde dat de klimaatverandering centraal staat in het beleid van de federale regering. “Er wordt op dit vlak verantwoordelijkheid genomen.”