Adaptatiefonds van de Verenigde Naties gespijsd met meer dan 200 miljoen euro

Obama spreekt wereldlei­ders toe op klimaattop: “Eilanden zijn onze kanaries in de koolmijn”

De voormalige Amerikaanse president Barack Obama heeft op klimaattop COP26 de leiders toegesproken over eilandstaten die worden bedreigd door de stijgende zeespiegel. De op Hawaii geboren Obama vertelde zijn publiek volgens de krant The Guardian dat hij zelf “een eilandkind” is en waarschuwde dat “onze eilanden meer gevaar lopen dan ooit”. Obama riep op om meer te doen en prees de “woede” van jongeren over de klimaatcrisis.

18:21